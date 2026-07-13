«Эта тварь стоит России жизней»: Кедми спорит с Рогозиным о мести Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан.
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