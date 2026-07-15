Треть жителей Германии не исключают скорой войны

Более трети жителей Германии считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом 15 июля сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.