Треть жителей Германии не исключают скорой войны

Более трети жителей Германии считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом 15 июля сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
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