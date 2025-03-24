Катание на электросамокате в выходные довело петербуржца до реанимации. Житель Автово днем 22 марта не справился с управлением СИМ и упал, жестко приземлившись на землю.
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Катание на электросамокате в выходные довело петербуржца до реанимации. Житель Автово днем 22 марта не справился с управлением СИМ и упал, жестко приземлившись на землю.