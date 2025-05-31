Включите голову! Арестович разнес украинцев

ВН Владимир Наумов Однако! Арестович, что отрабатывает? Явку с повинной... место у пост-СВО-кормушки... задание кураторов с Лубянки и/или из Лэнгли??? И сколько пар сменной обуви у него в схроне?

ШКИПЕР А что Люся говорил 3- 4 года назад , может сделать ему подборку его речей ,начиная с 2020 года ?