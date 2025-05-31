Экс-советник офиса президента Алексей Арестович* заявил, что украинцы не хотят замечать реальность, предпочитая верить в мифический символизм.
Включите голову! Арестович разнес украинцев
Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Однако! Арестович, что отрабатывает? Явку с повинной... место у пост-СВО-кормушки... задание кураторов с Лубянки и/или из Лэнгли??? И сколько пар сменной обуви у него в схроне?
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11 час.
ШКИПЕР
А что Люся говорил 3- 4 года назад , может сделать ему подборку его речей ,начиная с 2020 года ?
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10 час.
Eduard
Да,хотт ссы в глаза,а они Зеленскому верят,а Путин всегда"виноват", Хотя на Майдане и Одессе Путина не было!
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3 час.
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