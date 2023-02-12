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Бородавко о россиянах в «сборной беженцев» на Олимпиаде: «Конечно, это бред. Люди с больным воображением уже не знают, что придумать»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал бредом предложение министра Польши Камиля Бортничука о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».

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