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ВС России поразили цех сборки БПЛА ВСУ в порту «Одесса»

ВС России поразили цех сборки БПЛА ВСУ в порту «Одесса»

ВС России поразили цех сборки БПЛА ВСУ в порту «Одесса», сообщили в Минобороны. «Противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение.

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