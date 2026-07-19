ВС России поразили цех сборки БПЛА ВСУ в порту «Одесса», сообщили в Минобороны. «Противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение.
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