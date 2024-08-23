Тайна космического убийцы: откуда на Землю пришел астероид, стеревший динозавров с лица планеты? Ирэн ОрлонскаяНаучные исследования кратера Чикшулуб, оставленного астероидом, который стал причиной массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад, продолжают привлекать внимание ученых со всего мира.