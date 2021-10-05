Кухня и дом

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Друг из Якутии рассказал как они поддерживают тепло в доме даже в -50. Теперь делаю так же, дома настоящая баня

Друг из Якутии рассказал как они поддерживают тепло в доме даже в -50. Теперь делаю так же, дома настоящая баня

Добрый день, дорогие читатели!Приближается зима, самое холодное время года. Может кому-то из моих подписчиков и повезло жить на юге страны, но уверена что большая часть живет там, где климат не такой мягкий.

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