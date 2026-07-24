Бахрейн: Представители авиации сообщили, что Royal Jordanian Airlines временно приостановила полеты в/из аэропортов Эрбиля (EBL/ORER) и Сулеймании (ISU/ORSU) в Ираке, международного аэропорта Бахрейна (BAH/OBBI) и международного аэропорта Кувейта (KWI/OKBK) с полудня по местному времени из соображений безопасности.