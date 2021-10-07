Электромобили Tesla Model 3 и Model Y впервые подорожали в США с июля

Компания Tesla в первом полугодии регулярно повышала стоимость собранных в США электромобилей Model 3 и Model Y, объясняя непопулярные шаги ростом цен на материалы и комплектующие.
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