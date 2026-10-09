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Царьград

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Sky News: Абди-Вали победила на выборах в парламенте Великобритании

Sky News: Абди-Вали победила на выборах в парламенте Великобритании

Сагал Абди-Вали, представляющая Лейбористскую партию, выиграла дополнительные выборы в британский парламент в округе Холборн и Сент-Панкрас.

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