ВСУ расстреляли в спину убегавшего монаха при атаке на Курскую область

Протоиерей Олег Чебанов заявил, что в первые дни нападения украинских военных на Курскую область боевики ВСУ расстреляли в спину убегавшего монаха Как он пояснил ТАСС, Горнальский мужской монастырь стал одним из первых объектов, атакованных украинскими войсками в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии