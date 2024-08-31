ВСУ расстреляли в спину убегавшего монаха при атаке на Курскую область

Протоиерей Олег Чебанов заявил, что в первые дни нападения украинских военных на Курскую область боевики ВСУ расстреляли в спину убегавшего монаха Как он пояснил ТАСС, Горнальский мужской монастырь стал одним из первых объектов, атакованных украинскими войсками в регионе.