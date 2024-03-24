Лидер Азербайджана Алиев в беседе с Путиным осудил теракт в Подмосковье

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот решительно осудил теракт в Подмосковье и выразил соболезнования родным погибших, сообщила пресс-служба Кремля.
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