Фото: пресс-служба ДУМ РТ Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступая на прошедшей в Уфе XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама», призвал мусульманских священнослужителей следовать традиционным школам исламского права – мазхабам.
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