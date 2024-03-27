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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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Одуванчик: вкусно и полезно. Мед из одуванчиков

Одуванчик: вкусно и полезно. Мед из одуванчиков

Сочная зелень для коров и кроликов, одуванчики, зеленые луга в апреле-мае, желтые венки для головы, глубоко укоренившиеся «сорняки» в саду? - Только ли это?  Одуванчик - не просто растение на лугу: это полезно и даже вкусно! Одуванчик.

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