Ключевыми направлениями программы ПМЭФ-2025 станут экономика и среда для жизни

Алексей Смышляев/ТАСС Ключевыми направлениями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станут экономика, технологии, "среда для жизни" и "человек в новом мире", сообщили в Росконгрессе, где опубликовали проект деловой программы.