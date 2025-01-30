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Парламентская газета

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Итальянские власти заблокировали DeepSeek

Итальянские власти заблокировали DeepSeek

Итальянское Управление по защите персональных данных сделало недоступной китайскую модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek в магазинах приложений App Store и Google Play и потребовало предоставить ответы об использовании ею персональных данных.

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