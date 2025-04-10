В Крыму на трассе Таврида идёт снег

На трассе «Таврида» в Крыму идёт мелкий снег, дорога влажная, но не скользко. Сегодня во всех районах Крыма ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 25 метров в секунду, передаёт корреспондент Вести Крым.