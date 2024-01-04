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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни не намерен завершать карьеру после неудачи в «Бирмингеме». Он хочет стать топ-тренером

Руни не намерен завершать карьеру после неудачи в «Бирмингеме». Он хочет стать топ-тренером

Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре и проработал в команде 83 дня. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

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