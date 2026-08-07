Сахар мог сыграть ключевую роль в эволюции человеческого мозга

За последние 4 млн лет мозг представителей человеческой линии увеличился с 300 до 1500 граммов. При этом большая часть этого роста произошла еще до того, как ранние люди освоили регулярное использование огня и приготовление пищи, что позже сделало доступными дополнительные источники энергии, например, крахмалистые растения.