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Сахар мог сыграть ключевую роль в эволюции человеческого мозга

Сахар мог сыграть ключевую роль в эволюции человеческого мозга

За последние 4 млн лет мозг представителей человеческой линии увеличился с 300 до 1500 граммов. При этом большая часть этого роста произошла еще до того, как ранние люди освоили регулярное использование огня и приготовление пищи, что позже сделало доступными дополнительные источники энергии, например, крахмалистые растения.

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