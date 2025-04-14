Кабмин России: переход на дружественные рынки в энергетике до 2050 года

Правительство РФ представило стратегию энергетического развития до 2050 года. План предусматривает перенаправление экспорта энергоресурсов на дружественные рынки для укрепления международных связей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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