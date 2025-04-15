Полицейские в Кабардино-Балкарии вручили ветерану ВОВ паспорт гражданина Российской Федерации

В отделение по вопросам миграции ОМВД России по Чегемскому району обратился житель г. Чегема Руслан Соблиров по вопросу оказания содействия в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации его бабушке - ветерану Великой Отечественной войны Ципиновой Цаце Мухамедовне, которой в марте исполнилось 97 лет.