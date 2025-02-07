Молодых предпринимателей Братска приглашают побороться за 1 млн рублей

Молодые предприниматели Иркутской области в возрасте от 14 до 28 лет могут участвовать во Всероссийском конкурсе «Создай Наше», организованном Агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива».