12 января 2024 года в учреждении образования прошли Единый урок по теме ´ОЛА-СЕСТРА ХАТЫНИ´. Урок был посвящен 80-летию трагедии в деревне Ола, где в годы Великой Отечественной войны немецкими карателями было уничтожено за один вечер 1750 человек, 950 детей.