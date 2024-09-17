Егор Крид застрянет в лифте в психологическом триллере «Вниз»

В Москве начались съемки психологического триллера «Вниз» с Егором Кридом в главной роли. Фильм производства «Централ Партнершип» и «Вайс Фильм» при поддержке «Фонда Кино» должен выйти в прокат в 2025 году, сообщает пресс-служба ЦПШ.