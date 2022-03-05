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Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно

Повседневные вещи, которыми мы пользуемся неправильно

Маловероятно, что вы часто задумываетесь о том, насколько правильно пользуетесь привычными вещами. Например, знаете ли вы, как правильно вешать туалетную бумагу? Или как пользоваться таблетками для стирки? На этот и другие вопросы сейчас и ответим.

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