Раскрыта судьба отказавшихся выезжать из-под Курска жителей на границе с «красной зоной»

Некоторые жители Курской области отказались покидать дома и эвакуироваться на безопасные территории. В частности, остаются жители в селе Высокое, которое находится примерно в полутора километрах от «красной зоны», где идут боевые действия, пишет РБК.
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