Генпрокуратура попросила суд арестовать средства JP Morgan Chase Bank в РФ

Генеральная прокуратура РФ потребовала арестовать все денежные средства американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые находятся на счетах двух "дочек" финансовых учреждений США.
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