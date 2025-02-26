Трамп высказался о возвращении Украине территорий и уступках России

Президент США Дональд Трамп провел первую встречу со своей командой в Белом доме. На брифинге он заверил, что обеспечит безопасность Украины при участии европейских миротворцев и выразил готовность помочь в восстановлении части ее территорий.
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