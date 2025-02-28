Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленского призвали показать Трампу средний палец

Зеленского призвали показать Трампу средний палец

Член Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать американскому президенту Дональду Трампу средний палец из-за его требований подписать сделку по металлам.

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