Замглавы МИД РФ заявил о последствиях отказа ЕС от российского газа

Политические мотивы отказа Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации заявил, что отказ Евросоюза от закупок российского газа вызван политическими мотивами, которые не учитывают экономические и энергетические реалии.
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