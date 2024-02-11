Борис Джонсон обиделся на Карлсона за интервью с Путиным и назвал его «безмозглым предателем журналистики»

Надежда Белугина

Это по поводу слова "безмозглый" Как хотелось Джонсону быть похожим на нашего президента! ЧЕЙ ТОРС ЛУЧШЕ? Надежда Белугина-Подюжская Два дня как в шоке. Не пишет ручка. Клавиатура офонарела… Ах, Борис Джонсон! Устроил бучу! На кастинг всё же представил тело! Пленил, не спорю, молочной кожей И весом торса, его размером, Да цветом тела – цвет пыльной розы… Теперь для друга ты стал примером. И нежным фоном: «Я тучка, тучка… А не медведь вам – хорош собою! Плыву по морю. Мне здесь не скучно. Пределом счастья мне быть плейбоем». ...А раньше, право, ты был скромнее И удивлял лишь своей причёской Да гулом эха, тем, что под нею. Теперь понятней стал образ броский. Владимир Путин! Смените "почерк"! Ведь не идёт им на ум работа! Вот уж известный, но сбитый лётчик Похож всё больше на идиота. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2022 Свидетельство о публикации №122082602798