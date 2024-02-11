Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Борис Джонсон обиделся на Карлсона за интервью с Путиным и назвал его «безмозглым предателем журналистики»

Борис Джонсон обиделся на Карлсона за интервью с Путиным и назвал его «безмозглым предателем журналистики»

Бывший премьер-министр Великобритании просто не смог пройти мимо разговора, в котором упоминается он сам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Это по поводу слова &quot;безмозглый&quot; Как хотелось Джонсону  быть похожим на нашего президента! ЧЕЙ ТОРС ЛУЧШЕ? Надежда Белугина-Подюжская Два дня как в шоке. Не пишет ручка. Клавиатура офонарела… Ах, Борис Джонсон! Устроил бучу! На кастинг всё же представил тело! Пленил, не спорю, молочной кожей И весом торса, его размером, Да цветом тела – цвет пыльной розы… Теперь для друга ты стал примером. И нежным фоном: «Я тучка, тучка… А не медведь вам – хорош собою! Плыву по морю. Мне здесь не скучно. Пределом счастья мне быть плейбоем». ...А раньше, право, ты был скромнее И удивлял лишь своей причёской Да гулом эха, тем, что под нею. Теперь понятней стал образ броский. Владимир Путин! Смените &quot;почерк&quot;! Ведь не идёт им на ум работа! Вот уж известный, но сбитый лётчик Похож всё больше на идиота. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2022 Свидетельство о публикации №122082602798
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх