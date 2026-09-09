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FiNE NEWS

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Кристиан Ромеро назначен капитаном сборной Аргентины после ухода Лионеля Месси

Кристиан Ромеро назначен капитаном сборной Аргентины после ухода Лионеля Месси

После ухода Лионеля Месси из сборной Аргентины новым капитаном национальной команды назначен 28-летний центральный защитник Кристиан Ромеро, выступающий за мадридский «Атлетико».

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