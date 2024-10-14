Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Дурак этот полковник . самое время развернуть свои полки построить , собрать оружие и согласовать действия по сдаче с руководством ЛДНР в плен все свои подразделения . Сейчас вся их орава служит дьяволу . И чтобы не губить своё войско и всё-таки не предавать христианский мир сдаваться без промедления. И это не будет предательством , а принятием разумного решения для сохранения жизней тысяч заблудших людей , одурманенных пропагандой Запада , насильно загнанных на позиции . Ну , а если есть желание погибнуть за идеи настоящего врага -сатаны , то погибайте ни за что . А так быть может вам народ спасибо скажет и семьи их также . Так что выбирайте цвет флага и вперёд . Я бы ещё добавил, арестуйте ярых националистов и передайте вместе с оружием как положено . И будет Вам счастье , а не гиблая смерть .