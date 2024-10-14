Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    "не люблю конспирологию" - пишет Тука, но именно ей и занимается.«На них опосредов...
  • лина любимцева
    Если украинские военные будут сдаваться плен, у них будет гарантия остаться в живых. УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ - ПОВОРАЧИВАЙ...«На них опосредов...
  • Walery
    Бизнес есть бизнес... и главное в нём - откаты.Северная Каролина...

Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

Украинская армия имеет проблемы с обороной практически по всему фронту. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Дурак этот полковник . самое время развернуть свои полки построить , собрать оружие и согласовать действия по сдаче с руководством ЛДНР в плен все свои подразделения . Сейчас вся их орава служит дьяволу . И чтобы не губить своё войско и всё-таки не предавать христианский мир сдаваться без промедления. И это не будет предательством , а принятием разумного решения для сохранения жизней тысяч заблудших людей , одурманенных пропагандой Запада , насильно загнанных на позиции  . Ну , а если есть желание погибнуть за идеи настоящего врага -сатаны  , то погибайте ни за что . А так быть может вам народ спасибо скажет и семьи их также . Так что выбирайте цвет флага и вперёд . Я бы ещё добавил, арестуйте ярых националистов и передайте вместе с оружием как положено . И будет Вам счастье , а не гиблая смерть .
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх