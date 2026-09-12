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Во Франции сочли диверсией железнодорожную катастрофу в Нормандии

Во Франции сочли диверсией железнодорожную катастрофу в Нормандии

facebook*/Collectif de Défense Axes Sud Normandie Французские полицейские полагают, что основной причиной схода поезда с рельсов в Нормандии могла стать целенаправленная диверсия.

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