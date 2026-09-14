Актриса Надежда Ангарская похудела до 87 килограммов

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась победой в похудении. Юмористка призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда столько не весила.
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