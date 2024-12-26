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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple объяснила, почему не хочет создавать собственный поисковик на замену Google...

Apple объяснила, почему не хочет создавать собственный поисковик на замену Google...

Apple объяснила, почему не хочет создавать собственный поисковик на замену GoogleНедавно стало известно, что Apple намерена собственными силами защищать свои интересы в антимонопольном расследовании властей США относительно Google.

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