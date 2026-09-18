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1OZ - Gold Futures - Revolving around 4300-4400$

1OZ - Gold Futures - Revolving around 4300-4400$ 1-Ounce Gold Futures COMEX:1OZ1! rakshitha_m_rodrigo Just watching on higher time frame (4H) it trapped between 4300s and 4400s.

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