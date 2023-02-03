Королева-консорт Великобритании Камилла в зеленом костюме посетила благотворительную организацию

Королева-консорт Великобритании Камилла в зеленом костюме посетила благотворительную организациюКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт КамиллаКоролева-консорт Великобритании Камилла отправилась с визитом в лондонскую благотворительную организацию Book Aid International, занимающуюся распространением книг по миру.