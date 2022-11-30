Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400

Американская оборонка получает сверхприбыли за счёт обновления оружейных арсеналов США и их сателлитов, запасы которых серьёзно просели в ходе накачивания ВСУ.
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