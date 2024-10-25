Андрей Дахин: «В регионах есть потенциал производства новых товарных брендов»

«Ориентированность Форума на корпоративные интересы группы ВЭБ.РФ и некоторая выставочная декоративность, тем не менее, отражает наличие в российских регионах потенциала производства новых товарных брендов», — считает д.
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