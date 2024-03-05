Боссхард: Запад говорит о войсках для Киева из-за взятия Авдеевки ВС РФ

Швейцарский военный эксперт Ральф Боссхард обратил внимание на то, что западные державы начали диалог о том, чтобы послать Вооружённые силы государств Североатлантического Альянса из-за панических настроений, которые вызваны взятием Авдеевки ВС РФ.