Швейцарский военный эксперт Ральф Боссхард обратил внимание на то, что западные державы начали диалог о том, чтобы послать Вооружённые силы государств Североатлантического Альянса из-за панических настроений, которые вызваны взятием Авдеевки ВС РФ.
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