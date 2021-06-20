Ванилла SU

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Подруга попросилась ко мне пожить, а затем потребовала, чтобы я съехала. Но Ксюше не понравился сюрприз, который я ей оставила

Подруга попросилась ко мне пожить, а затем потребовала, чтобы я съехала. Но Ксюше не понравился сюрприз, который я ей оставила

Доброго времени суток, мои читатели. Мое имя Валентина. Я хочу рассказать вам историю моей подруги, которая сначала просилась жить со мной, а после решила отобрать у меня квартиру, но спустя небольшой промежуток времени начала жалеть об этом.

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