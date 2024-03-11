Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

В нем помощь получают пациенты с инфарктами и инсультами Сегодня, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о сосудистом центре, который работает на базе Научно-исследовательского института скорой помощи им.