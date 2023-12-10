«Второй в мире!» Серхио Перес обратился к своим болельщикам

«Второй мире!» Серхио Перес обратился к своим болельщикамFIA Image PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес поблагодарил своих болельщиков за поддержку в сезоне-2023 и пообещал, что после всех проблем в этом году станет только сильнее.