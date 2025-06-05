В пруду села Донское вновь зафиксирован факт гибели рыбы

Накануне, 3 июня, инспектор министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области совместно с представителями полиции и территориального отдела Росрыболовства провели комиссионное обследование пруда «Гудня» в селе Донское.
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