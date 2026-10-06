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Наше Бескудниково

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Собянин отметил, что сервис «По пути» улучшил доступность удаленных районов Москвы

Благодаря сервису перевозок по запросу «По пути» за пять лет улучшилась транспортная доступность удаленных районов столицы.

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