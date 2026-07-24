В Киеве днем прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, по украинской столице был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого, как утверждают украинские источники, цели поразили около десяти ракет.
Дневной удар: Киев подвергся массированной ракетной атаке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ураганов Иван
В дополнение к сказанному: в Киеве поразили полигон ,где демонстрировались ударные дроны,есть погибшие и раненые.Все дроны были уничтожены!
Ответить
1 м.
vagas Karlito
громодян избавляют от иллюзий! Нельзя не приветствовать сии действа! Доступная им реальность должна выглядеть по меньшей мере страшной!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии