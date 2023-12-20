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10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами

10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами

Талантливые люди талантливы во всем, а вот красивые люди – нет. Даже очень, очень красивые люди. Хотя у топ-моделей много общего с актрисами, между этими профессиями зияет пропасть, и лишь немногим моделям удалось ее преодолеть и стать уважаемыми кинозвездами.

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