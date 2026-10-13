930 тысяч лет назад человечество едва не исчезло. Тогда нас осталось всего 1280

Сегодня нас больше восьми миллиардов, а около 930 тысяч лет назад человечество, возможно, едва не исчезло.
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Что нашли протокол переписи населения?
Когда на Земле было страшное похолодание...Только около 5 тыс человек выжили на ЭКВАТОРЕ ...Потому что там было относительно тепло...И они были негры...
Потом , когда климат потеплел...
Эти негры снова заселили всю Землю и стали * белыми * или узкоглазыми *желтыми*...
Так что в филогенезе мы все в прошлом негры...А не только Пушкин !)
Всё это подтверждается генетическими исследованиями ... И тем , что возможно *скрещивание* негра и белого с нормальным рождением детей...
У далёких друг от друга видов скрещивание невозможно...
Так что скажем спасибо древним неграм , сумевшим выжить в трудные эпохи , - нашим пра-пра-родственникам !
Что за дебилизм?!?!?!
Какие 930 тыс. лет?!?!?!
Наш биологический вид - кроманьонцы - существует всего 150-200 тыс.лет!!!
А 930тыс. лет назад доминировали неандертальцы!!!
"По расчетам генетиков, численность наших предков могла сократиться до 1280 человек" .......................... прям перевод к анализам крови на АНФ. Что то в этом есть......
На вопрос возникновения человечества существует еще один авторитетный, для большого количества людей, источник — это Библия. В ней говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава — Библия — Синодальный перевод. Библия так же объясняет с какой целью был создан человек, в чем смысл его жизни на земле.