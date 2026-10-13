TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 790 подписчиков

930 тысяч лет назад человечество едва не исчезло. Тогда нас осталось всего 1280

930 тысяч лет назад человечество едва не исчезло. Тогда нас осталось всего 1280

Сегодня нас больше восьми миллиардов, а около 930 тысяч лет назад человечество, возможно, едва не исчезло.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Когда на Земле было страшное похолодание...Только около 5 тыс человек выжили на ЭКВАТОРЕ ...Потому что там было относительно тепло...И они были негры...
Потом , когда климат потеплел...
Эти негры снова заселили всю Землю и стали * белыми * или узкоглазыми *желтыми*...

Так что в филогенезе мы все в прошлом негры...А не только Пушкин !)

Всё это подтверждается генетическими исследованиями ... И тем , что возможно *скрещивание* негра и белого с нормальным рождением детей...
У далёких друг от друга видов скрещивание невозможно...

Так что скажем спасибо древним неграм , сумевшим выжить в трудные эпохи , - нашим пра-пра-родственникам !

Профиль пользователя Одиссей
Одиссей

Что за дебилизм?!?!?!
Какие 930 тыс. лет?!?!?!
Наш биологический вид - кроманьонцы - существует всего 150-200 тыс.лет!!!
А 930тыс. лет назад доминировали неандертальцы!!!

Профиль пользователя Sema
Sema

На вопрос возникновения человечества существует еще один авторитетный, для большого количества людей, источник — это Библия. В ней говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава — Библия — Синодальный перевод. Библия так же объясняет с какой целью был создан человек, в чем смысл его жизни на земле.